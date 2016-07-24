Лінію розмежування через КПВВ "Станиця Луганська" 22 липня перетнула рекордна кількість людей - ВЦА

Про це УНІАН повідомили у Департаменті масових комунікацій Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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Як повідомив журналістам заступник керівника Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, 22 липня лінію розмежування перетнуло 6111 людей - це найбільша кількість людей за добу, що скористалися пунктом пропуску з моменту його відкриття.

«Незважаючи на посилення обстрілів з боку бойовиків люди продовжують перетинати єдиний в Луганській області пішохідний КПВВ. Ми завжди виступали й виступатимемо за збільшення кількості пунктів пропуску. Як відомо, це питання не одноразово виносилося для обговорення у Мінську українською стороною. Однак воно завжди натикалося на деструктивну позицію збоку так званої «ЛНР», - сказав він.