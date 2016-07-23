Окупанти сьогодні вже 40 разів обстріляли позиції ЗСУ, біля Попасної стріляв танк – штаб АТО

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, ситуація в районі проведення АТО загострилася, проте повністю контрольована українською армією.

На Донецькому напрямку із забороненої Мінськими домовленостями 122-міліметрової артилерії бойовики вели вогонь по укріпленнях сил АТО в Авдіївці та Опитному. Також 120-міліметрові міномети противник застосував двічі в Авдіївці і тричі в Новоселівці Другій. Під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили українські військові в Майорську, Авдіївці та біля шахти "Бутовка", а великокаліберні кулемети терористи застосували під Троїцьким.

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На Маріупольському напрямку із 120-міліметрових мінометів російські окупанти били по Чермалику, Гнутовому та Новогригорівці, а з мінометів калібру 82 міліметри - тричі обстріляли Красногорівку. Також під гранатометний вогонь потрапили підрозділи українських військових в Новотроїцькому і Талаківці, поблизу Новогригорівки супротивник стріляв з танку, а під Широкиним та Мар’їнкою вівся снайперський вогонь.

Неспокійна ситуація склалася в районі Новозванівки, що на Луганському напрямку. Тут російські окупанти обстріляли укріплення сил АТО із 122-міліметрових самохідних установок, 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї. Крім цього, 122-міліметрову артилерію, міномети калібру 82 міліметри та гранатомети терористи застосували під Новоолександрівкою, а танк - в районі Попасної.