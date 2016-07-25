ГПУ порушила справу через оприлюднення відео з ймовірними вбивцями Шеремета

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Чернігові.

«Коли я побачив у доступних ЗМІ відео вбивства, я був дуже обурений – це неприпустимо з точки зору закону, і ми зареєстрували кримінальне провадження, буде кримінальна відповідальність до тих, хто передав це службове, дуже важливе для слідства, відео в ЗМІ», - заявив він.

«Це відео не єдине, в нас є інші, можливо, навіть більш важливі, але всі новини з цього питання є не для публічного обговорення», - додав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і ФБР.

Згодом у ЗМІ було оприлюднено відео з моментом нібито закладення вибухівки під автомобіль, у якому загинув Шеремет.

Відео змонтоване із записів камер спостереження біля будинку, де жив журналіст. На відео фігурують двоє осіб: чоловік та жінка.