Росія відкриє в анексованому Криму сервісний центр для ремонту озброєнь

"Загальний обсяг витрат в рамках проекту оцінюється в 120 млн рублів. Розраховуємо, що наш проект допоможе в розвитку регіону, зміцнить його обороноздатність і дасть старт іншим справам подібного роду", - сказав гендиректор концерну Ян Новіков, передає ТАСС. За його словами, сервісний центр буде знаходитися в безпосередній близькості від дислокованих у Криму частин протиповітряної оборони і Чорноморського флоту Росії.

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Відкриття центру приурочено до Дня ВМФ Росії 31 липня. До виконання замовлень в Севастополі "Алмаз-Антей" планує розпочати у вересні.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Міноборони Росії перекине в Крим полк новітніх ракетних комплексів С-400 "Тріумф". Комплект "Тріумфу" виготовлений і поставлений концерном "Алмаз-Антей" за державним оборонним замовленням для оснащення 18-го зенітного ракетного полку.