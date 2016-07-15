Росія перекине комплект С-400 до окупованого Криму

Про це заявив начальник штабу — заступник командира 18-го зенітного ракетного полку 31-ї дивізії ППО РФ підполковник Євген Олейніков, повідомляє ТАСС.

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"По завершенню початкових бойових стрільб на базі Науково-дослідного випробувального центру засобів ППО 4-го державного центрального міжвидового полігону в серпні 2016 року планується відвантаження прийнятої техніки до місця постійної дислокації... міста Феодосія", - сказав Олєйніков.

За його словами, "комплект зенітної ракетної системи С-400 "Тріумф" виготовлений і поставлений за держоборонзамовленням РФ для оснащення 18-го зенітного ракетного полку".