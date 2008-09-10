Вбивця вагітної жінки отримав довічне

Апеляційний суд Криму призначив вбивці вагітної жінки найбільш суворе покарання - довічне позбавлення волі. Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Прокуратура інформує, що 41-літній житель Сімферополя запідозрив жінку в крадіжці у нього 3 тис. грн. Добиваючись визнання у крадіжці, він задушив жінку, а потім, щоб приховати злочин, скинув її тіло з балкона.

Державний обвинувач повністю довів в суді вину підсудного у вчиненні злочину, передбаченого п.2, 13 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство жінки, яка перебувала у стані вагітності, особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Обвинувач попросив призначити вбивці покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Апеляційний суд погодився з прокурором і призначив це покарання.