У передмісті Дніпра виявили схованку з великим арсеналом зброї (фото, відео)

У передмісті Дніпра співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили схованку з великим арсеналом зброї.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, схованка була облаштована у покинутій господарській будівлі.

Правоохоронці вилучили з неї 12 гранатометів РПГ-22, РПГ-26 та РПГ-7, п'ять пострілів та порохових зарядів до них, 26 гранат Ф-1 з двадцятьма запалами; дві протитанкові міни МОН-90 та МОН-50, 75 підствольних гранатометів, 18 гранатометних пострілів ВОГ, а також два цинки та ще понад 140 набоїв калібру 14,5 мм.

Як уточнили УНІАН в УСБУ в Дніпропетровській області, правоохоронці виявили схованку ввечері вчора, 27 липня.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованки.