У Затоці встановлять меморіальний знак жертвам катастрофи "Іволги"

Родичі загиблих на затонулому під Одесою катері "Іволга" встановлять меморіальний знак просто на причалі Затоки. Поки ж тривають засідання у справі про порушення правил безпеки, що призвело до загибелі 22 осіб, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

"Торік 17 жовтня прогулянкова "Іволга" вийшла у море у шторм і зі значним перевантаженням. На зворотному шляху катер перекинувся. Позивачі – родичі загиблих і потерпілі – скаржаться на зволікання у справі і винуватять у цьому капітана катера, який набрав забагато пасажирів і не провів інструктажу, як поводитись в надзвичайних умовах", - йдеться в повідомленні.

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На лаві підсудних нині – лише капітан "Іволги". Хоча, на думку потерпілих, винних у трагедії насправді більше. Серед них і власник компанії, якій належав катер, і численні контрольні організації, які могли би запобігти трагедії, якби не заплющували очі на порушення.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2015 року в Чорному морі, в районі селища Затока Одеської області перекинувся катер "Іволга", на борту якого перебувало близько 40 осіб, з яких 20 загинули. Зокрема, частину тіл виявили вже згодом у Дністровському лимані, куди їх занесло течією.

Саме судно було піднято на поверхню та заарештовано рішенням суду.