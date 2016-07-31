У Затоці встановлять меморіальний знак жертвам катастрофи "Іволги"
Родичі загиблих на затонулому катері "Іволга" встановлять меморіальний знак на причалі Затоки.
Родичі загиблих на затонулому під Одесою катері "Іволга" встановлять меморіальний знак просто на причалі Затоки. Поки ж тривають засідання у справі про порушення правил безпеки, що призвело до загибелі 22 осіб, йдеться в сюжеті ТСН.ua.
"Торік 17 жовтня прогулянкова "Іволга" вийшла у море у шторм і зі значним перевантаженням. На зворотному шляху катер перекинувся. Позивачі – родичі загиблих і потерпілі – скаржаться на зволікання у справі і винуватять у цьому капітана катера, який набрав забагато пасажирів і не провів інструктажу, як поводитись в надзвичайних умовах", - йдеться в повідомленні.
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На лаві підсудних нині – лише капітан "Іволги". Хоча, на думку потерпілих, винних у трагедії насправді більше. Серед них і власник компанії, якій належав катер, і численні контрольні організації, які могли би запобігти трагедії, якби не заплющували очі на порушення.
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2015 року в Чорному морі, в районі селища Затока Одеської області перекинувся катер "Іволга", на борту якого перебувало близько 40 осіб, з яких 20 загинули. Зокрема, частину тіл виявили вже згодом у Дністровському лимані, куди їх занесло течією.
Саме судно було піднято на поверхню та заарештовано рішенням суду.