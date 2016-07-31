Помер абхазький письменник Фазіль Іскандер

Про це повідомляє "Эхо Москвы" з посиланням на Союз письменників Росії.

Іскандеру було 87 років. Багато його книг стали радянською класикою.

Він народився 6 березня 1929 року в Сухумі в сім'ї колишнього власника цегляного заводу.

У 1938 році батько майбутнього письменника був депортований з СРСР, відтоді Іскандер більше ніколи батька не бачив.

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У 1954-1956 роках працював журналістом у Курську та Брянську. У 1956 році став редактором в абхазькому відділенні Госиздата, де працював до початку 1990-х. З початку 1990-х постійно жив у Москві.

Крім того, він брав участь у створенні непідцензурного альманаху "Метрополь".

Всі свої твори Фазіль Іскандер друкував на друкарській машинці, комп'ютер він так і не освоїв.

За творами Іскандера знімали фільми, серед яких "Злодії в законі" за мотивами його оповідань, "Сузір'я Козлотура" за мотивами однойменної повісті, "Бенкети Валтасара, або Ніч зі Сталіним" за мотивами глави з роману "Сандро з Чегема".