Майже 100 абітурієнтів з Криму вступили в українські виші - Міносвіти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра освіти України Інна Совсун під час брифінгу на тему: «Вступна кампанія-2016: результати і висновки».

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«Є деяка аналітика, яка стосується Криму. По Криму зараз було зараховано, тому що вони в окремих квотах йшли, тому їх бачимо швидше, - до 100 вступників», - сказала вона.

Совсун нагадала, що вступники з окупованих територій Донбасу, відповідно до змін до законодавства, отримали право вступати до евакуйованих вишів за результатами вступних іспитів, а не ЗНО.

«На жаль, ще немає кінцевої цифри, щоб подивитися кількість зарахованих саме з цієї території, тому що частина з них таки пішли на ЗНО і вони пішли в загальному потоці абітурієнтів», - додала вона.