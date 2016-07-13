В Україні вступний бум: за три дні абітурієнти подали вже 269 тисяч заяв до вузів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час брифінгу перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун.

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"Станом на сьогодні в електронній базі зареєстровано 269 тис. поданих заяв, з них більше половини - 167 тис. - заяви подані в електронному вигляді", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в Україні розпочався основний етап вступу до вищих навчальних закладів. В перший день кампанії на вступ до вищих навчальних закладів абітурієнти подали 99 тис. 937 заяв в електронному та паперовому вигляді.

У 2015 році під час вступної кампанії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти було зареєстровано майже 1 млн 835 тис. заяв від 527,5 тис. вступників.