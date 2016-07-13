В Україні вступний бум: за три дні абітурієнти подали вже 269 тисяч заяв до вузів
Станом на сьогодні абітурієнти подали вже 269 тис. заяв на вступ до вищих навчальних закладів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час брифінгу перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун.
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"Станом на сьогодні в електронній базі зареєстровано 269 тис. поданих заяв, з них більше половини - 167 тис. - заяви подані в електронному вигляді", - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, 11 липня в Україні розпочався основний етап вступу до вищих навчальних закладів. В перший день кампанії на вступ до вищих навчальних закладів абітурієнти подали 99 тис. 937 заяв в електронному та паперовому вигляді.
У 2015 році під час вступної кампанії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти було зареєстровано майже 1 млн 835 тис. заяв від 527,5 тис. вступників.