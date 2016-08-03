Бійка під Оболонським райсудом: у поліції розповіли про постраждалих серед правоохоронців

Про це повідомив глава ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає 112 Україна.

Крищенко повідомив, що за цими фактами порушено кримінальну справу.

"Сталося кілька сутичок з правоохоронцями як під час протистояння, так і коли вивозили близько 1:00 у СІЗО осіб, взятих під варту. В результаті цих зіткнень по допомогу звернулося від отруєння газом 15 військовослужбовців Національної гвардії та 12 працівників Нацполіції. Газ, палиці, палиці, каміння кидали протестувальники. Поліція та Нацгвардія газ не застосовували. З місця події вилучено кілька порожніх балончиків від газу "Кобра", який не є штатним спецзасобом ні поліції, ні Нацгвардії. Порушено кримінальну справу за статтею "опір працівникові поліції і правоохоронного органу. Сьогодні буде проводитися розслідування. Будемо давати правову оцінку діям тих осіб, які брали участь", - зазначив глава столичної поліції.

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Станом на вранці середи ситуація під судом спокійна, працівники комунальних служб наводять порядок.

"Від самого ранку під стінами суду панує тиша. Немає кордону з правоохоронців, немає тут і мітингувальників. Вранці тут було дуже брудно, з 6:30 тут почали прибирати, прибирали пляшки з водою, камені, вимивають асфальт білого кольору, тут вчора кидали пакети з борошном. Тут також залишилися шини. Працівники суду поставили їх так, щоб вони не заважали", - наголошується в повідомленні.

Зазначимо, що засідання суду по справі бійців "Торнадо" відбудеться сьогодні об 11:30.

Раніше УНІАН повідомляв, що представники добровольчих батальйонів заблокували приміщення Оболонського районного суду Києва, де проходить засідання у справі колишнього бійця батальйону "Торнадо" Миколи Цукура. Відбулися зіткнення прихильників "торнадівців" з правоохоронцями.