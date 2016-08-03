Суд збільшив суму застави для фігуранта "газової справи" Постного до 250 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято судом у відповідь на апеляцію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка просила суд збільшити розмір застави для Постного.

“Апеляційний суд Києва постановив ухвалу Солом'янського суду Києва скасувати. Суд прийняв нову ухвалу, якою задовольнив частково клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і застосував для підозрюваного Постного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І визначив альтернативний запобіжний захід - заставу у розмірі 250 млн грн, а також зобов'язав підозрюваного носити електронний браслет”, - сказав головуючий суддя.

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Крім того, представники прокуратури повідомили, що до 9 серпня звернуться в Солом'янський районний суд м. Києва з клопотанням про продовження запобіжного заходу для Постного у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Як повідомлялося, САП оскаржила рішення Солом’янського райсуду м. Києва про обрання Постному запобіжного заходу у вигляді 1,5 млн грн. Його було затримано 15 червня разом з іншими дев’ятьма підозрюваними в організації корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».