У Харкові з'явилася велополіція (фото)
У Харкові розпочав роботу взвод велосипедної поліції.
За його словами, велопатруль уперше вийшов на чергування сьогодні.
Дмитрієв зазначив, що велосипедні патрульне нестимуть службу в харківських парках, гідропарку та інших місцях відпочинку громадян щодня.
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У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області додали, що за охороною порядку позмінно слідкуватимуть 100 працівників харківської патрульної поліції, в розпорядженні яких 29 велосипедів. Для придбання велосипедів та спеціального одягу Харківською міською радою були виділені кошти в сумі 500 тис. грн.
Велопатруль був презентований сьогодні під час урочистого маршу особового складу харківського гарнізону поліції, який з нагоди Дня поліції пройшов на площі Свободи.
Правоохоронців із професійним святом привітали голова Харківської ОДА Ігор Райнін, керівник харківської поліції Дмитрієв, представники Консультативної місії ЄС в Україні.
На площі також пройшли показові виступи спеціальних підрозділів поліції та святковий концерт.