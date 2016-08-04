У Харкові з'явилася велополіція (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 4 липня, під час урочистих заходів із нагоди першої річниці Національної поліції України повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Анатолій Дмитрієв.

За його словами, велопатруль уперше вийшов на чергування сьогодні.

Дмитрієв зазначив, що велосипедні патрульне нестимуть службу в харківських парках, гідропарку та інших місцях відпочинку громадян щодня.

Читайте такожУ Дніпропетровську з 6 травня почнуть роботу поліцейські велопатрулі

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області додали, що за охороною порядку позмінно слідкуватимуть 100 працівників харківської патрульної поліції, в розпорядженні яких 29 велосипедів. Для придбання велосипедів та спеціального одягу Харківською міською радою були виділені кошти в сумі 500 тис. грн.

Велопатруль був презентований сьогодні під час урочистого маршу особового складу харківського гарнізону поліції, який з нагоди Дня поліції пройшов на площі Свободи.

Правоохоронців із професійним святом привітали голова Харківської ОДА Ігор Райнін, керівник харківської поліції Дмитрієв, представники Консультативної місії ЄС в Україні.

На площі також пройшли показові виступи спеціальних підрозділів поліції та святковий концерт.