Генпрокуратура порушила справу проти посадовців Укрзалізниці

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти посадових осіб «Укрзалізниці», яких підозрюють у зловживаннях при здійснені закупівель за державні кошти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, Головним управлінням нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості проведено перевірку законності укладання Державною адміністрацією залізничного транспорту України з одним з товариств із обмеженою відповідальністю угоди про закупівлю олив та мастильних матеріалів.

За результатами перевірки, Генпрокуратурою порушено кримінальну справу стосовно службових осіб «Укрзалізниці» за фактом зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення при здійснені закупівель за державні кошти, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що службові особи «Укрзалізниці» умисно, зловживаючи службовим становищем, усупереч інтересам служби та діючи в інтересах комерційного підприємства, порушуючи вимоги законодавства, без розгляду тендерним комітетом питань доцільності та законності збільшення цін, уклали додаткові угоди, використовуючи при цьому підроблені документи щодо вартості нафтопродуктів.