Військові провели чергову репетицію параду до Дня Незалежності (фоторепортаж)

Цього року в урочистостях візьмуть участь понад 4 тисячі військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Національної поліції України, а також понад 200 одиниць військової техніки, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ на свої сторінці у Facebook.

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Зазначається, що вперше в історії участь у параді візьмуть військовослужбовці Сил спеціальних операцій та резервісти, які входять до складу стратегічного резерву ЗСУ, створеного на випадок загострення ситуації з метою посилення Українського війська.

Під час параду військовослужбовці продемонструють нові зразки парадної та повсякденної форми одягу.

Військова техніка, що залучена до заходу, – це модернізована техніка, яка надійшла з заводів, та техніка, що знаходилась у створеному Міністерством оборони резерві. Після проведення параду всі зразки техніки та озброєння будуть передані у військові частини та підрозділи ЗСУ.

Як відомо, відповідно до Указу Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, 24 серпня відбудеться військовий парад з нагоди Дня Незалежності України.