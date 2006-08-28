Роман Віктюк, Богдан Ступка представлять проект «Великі люди великої країни. Львів»

Відбудеться прес-конференція, присвячена загальнонаціональному культурологічному проекту «Великі люди великої країни. Львів», присвяченого 750-річчю Львова. Ініціатор проекту - громадський рух «Велика країна». Співорганізатор - Альфа-Банк (Україна). В роботі візьмуть участь - художній керівник Московського театру Романа Віктюка Роман Віктюк; художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка Богдан Ступка; художній керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов; президент ЗАТ «Альфа-Банк (Україна) » Олександр Луканов; президент громадського руху «Велика країна» Олексій Рєзніков. Прес-конференція відбудеться 30 серпня о 13-00 в (Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 б, 2-й поверх). Телефони: 490-46-98, 8–050-469-3946, факс 490-4612; e-mail: kolesnichenko@alfabank.kiev.ua.

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