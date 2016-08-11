"Небесний щит-2016": військові посадили на трасу винищувач та бомбардувальник (відео)

В рамках навчань "Небесний щит-2016" екіпажі винищувачів МіГ-29 та фронтових бомбардувальників Су-24 здійснили імітаційну посадку на одній з ділянок автодороги Київ - Чоп.

Як повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ, рух автомобільного транспорту дорогою був на цей час перекритий. Читайте такожНа півдні України проводиться комплекс навчань підрозділів ЗСУ Як повідомляв УНІАН, 10 серпня повітряні сили Збройних сил України розпочали навчання "Небесний щит-2016".

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