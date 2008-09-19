Кабмін записав, що міжнародні резерви країни мають зростати

Валові міжнародні резерви України на кінець 2008 року становитимуть 38,462 млрд. дол. Такі цифри передбачені в розробленому Кабінетом Міністрів проекті Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік.

За прогнозами уряду, такого обсягу резервів буде достатньо для покриття 3,5-місячного імпорту 2009 року.

У 2009 році Кабмін прогнозує, що міжнародні резерви збільшаться на 3,5 млрд. дол. – до 41,962 млрд. дол. Їх рівень буде достатнім для покриття 3,1-місячного імпорту наступного року.

Згідно з прогнозом, рівень імпорту в 2008 році становитиме 106,162 млрд. дол., у 2009 році – 133,297 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Валові міжнародні резерви Національного банку України в серпні 2008 року збільшилися на 0,39%, або 148,5 млн. дол. – до 38 млрд. 062,58 млн. дол.

15 вересня ц.р. голова ради Нацбанку України Петро ПОРОШЕНКО повідомив про зниження у вересні обсягу золотовалютних резервів НБУ на 700 млн. дол.