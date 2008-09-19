У Херсонській області МВС провело спецоперацію проти чиновників

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Херсонській області в результаті спецоперації викрили злочинну групу з корумпованими зв’язками з числа посадових осіб райдержадміністрації однії з курортних зон Херсонщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, організатори злочинної групи систематично вимагали та отримували хабарі за вирішення земельних питань. Зокрема, це заступник голови райдержадміністрації та головний архітектор цього району.

Оперативники встановили, що до них звернувся приватний підприємець з проханням щодо погодження технічної документації по відводу земельної ділянки площею 2 га по адміністративній межі міської ради одного з міст курорту. За позитивне вирішення цього питання посадовці вимагали від підприємця хабар у сумі 5 тисяч доларів США.

Для маскування злочинних намірів один із посадовців зробив спільником свого сина, залучивши його до посередництва в отриманні грошей.

Під час отримання хабара у сумі 5 тисяч доларів працівники УБОЗ затримали сина чиновника. У ході подальших розшукових заходів правоохоронці затримали в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України й організаторів вимагання коштів.

Незабаром суд визначить їм міру запобіжного заходу.