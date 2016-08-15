В Одеській колонії № 14 засуджені відмовились виходити на роботу

11:18, 15 серпня 2016
Суспільство
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Сьогодні, 15 серпня, майже 100 засуджених, які відбувають покарання в Одеській виправній колонії (№ 14), відмовились виходити на роботу, мотивуючи таке рішення передбаченим ст. 118 Кримінально-виконавчим кодексом України правом на працю.

flickr.com/Raffaella

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

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Для з’ясування причин даної ситуації та оперативної обстановки в цій колонії до Одеської області виїхали співробітники апарату ДПтС України, йдеться в повідомленні.

На даний час ситуація в установі контрольована, запевнили у пенітенціарній службі.

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