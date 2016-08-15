В Одеській колонії № 14 засуджені відмовились виходити на роботу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

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Для з’ясування причин даної ситуації та оперативної обстановки в цій колонії до Одеської області виїхали співробітники апарату ДПтС України, йдеться в повідомленні.

На даний час ситуація в установі контрольована, запевнили у пенітенціарній службі.