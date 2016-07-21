У ГПУ заявили про втечу співробітника пенітенціарної служби, який спровокував конфлікт в Ірпінській колонії

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Єнін, зокрема, спростував інформацію ЗМІ про нібито втечу 50 ув'язнених з колонії. "Втекла посадова особа державної пенітенціарної служби, яка власне і спровокувала інцидент у колонії. Відкрито кримінальне провадження", - уточнив він.

"Ну і звичайно, великий привіт пенітенціарникам, що відповідають за роботу з громадськістю, завдяки їхній "активній" позиції половина Києво-Святошинського району, мабуть, навіть дітей боїться випустити з дому після таких новин", - додав Єнін.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні в Ірпінському виправному центрі (№132), розташованому у смт Коцюбинське, засуджені влаштували бунт після того, як до одного із них було застосовано силу. В Державній пенітенціарній службі України запевнили, що втечі засуджених не допущено. Засуджений, до якого було застосовано силу, перебуває в установі, госпіталізації не потребує.

Ірпінський виправний центр управління ДПтС України в м. Києві та Київській області (№ 132) – це установа мінімального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених до обмеження волі. На даний час в установі утримується 175 осіб.