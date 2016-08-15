Справа контрабандистів, які переправляли кокаїн з Латинської Америки до Одеси, направили до суду

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, обвинувальний акт щодо підозрюваних прокуратура направила в Приморський районний суд міста 12 серпня.

Правоохоронці з'ясували, що зазначені громадяни впродовж 2015-2016 років організували канал контрабандного постачання кокаїну, зокрема з Латинської Америки, на територію України. Наркотики реалізовували переважно в Приморському районі Одеси.

Під час обшуків у підозрюваних, затриманих у міжнародному аеропорту «Одеса» і на центральному автовокзалі, а також в аеропорту Києва, вилучено близько 10 кг кокаїну.

За клопотанням прокуратури фігурантів було взято під варту.

Фігурантів звинувачують у вчиненні злочину за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в особливо великих розмірах) ч.2 ст.306 (використання коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого прокуратура Одеської області оголосила про підозру п‘яти громадянам, причетним до ввезення в Україну кокаїну на 3 млн дол. Розслідування було розпочато за фактом організації групою невстановлених осіб контрабандного переміщення з Об'єднаних Арабських Еміратів на територію України через міжнародні аеропорти «Одеса» і «Бориспіль» кокаїну в особливо великих розмірах з метою збуту.

З ініціативи прокуратури області співробітниками Державної прикордонної служби України та Управління СБУ в області затримано 5 осіб, троє з яких здійснювали безпосередні перевезення наркотиків з інших держав, а двоє - організовували незаконну діяльність.