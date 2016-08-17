Чому МВС не потрібні генерали

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував скоротити число генералів у сфері управління МВС – по всім воєнізованим і правоохоронним формуванням з 194 до 95. Утому числі в Нацгвардії скорочення штатів генеральських посад і звань з 38 до 18-ти. А понад десять років тому, десь у 2004-2005 роках, генералів у сфері управління МВС можна було порахувати на пальцях – їх було лише троє.

За певний час їх кількість збільшилася до понад 30-ти. І такі ж зміни відбувалися в інших силових структурах. Можливо, у такий спосіб намагалися заохотити силовиків до сприяння владі. Можливо, їх використовували для охорони тих, хто був при владі та обирав не дуже чесні шляхи керування державою. Того ж Януковича.

Звільнення генералів, які зараз служать, не відбуватиметься. Просто їхні посади стануть полковницькими

Загалом, у всіх силових структурах є люди, які займаються організацією роботи підрозділів, керують військовими підрозділами і мають певні стратегічні, тактичні і оперативні можливості та відповідальність. А є люди, які займаються логістикою, вихованням. Так ось вони, звичайно, могли б мати замість генеральських, хоча б полковницькі посади. За часів Білоконя (екс-міністр МВС – УНІАН), і моя посада – керівник прес-служби МВС – була генеральською. З часом вона була скорочена і перетворилась на полковника.

Таким чином, на мою думку, на роботу підрозділів такі зміни жодним чином не вплинуть. І жодних ризиків для боєздатності держави чи охорони громадського порядку, не принесуть. Звільнення генералів, які зараз служать, не відбуватиметься. Просто їхні посади стануть полковницькими. А люди, які прийдуть на зміну тим, хто наразі носить генеральські погони, просто не будуть отримувати таке високе звання.

Натомість, такі зміни можуть стати першими кроками у покращенні бюджетних можливостей країни. Бо держава отримає можливість менше забезпечувати генералітет надзвичайними зарплатами і різними іншими соціальними гарантіями, якими генерали користуються як під час служби, так і після неї.

…Насправді за більше ніж два роки після Революції гідності у держави було багато справ. Щось було розпочато, щось було зроблено, але багато не зроблено досі. У тому числі, в питаннях реорганізації правоохоронної структури, структури Міністерства оборони, інших силових структур. Тому, якщо українські можновладці дослухаються до заяви Арсена Авакова, і наміри щодо скорочення кількості генеральських посад будуть здійснені, нічого поганого вони не принесуть.

Держава отримає можливість менше забезпечувати генералітет надзвичайними зарплатами і різними іншими соціальними гарантіями

Втім, слід розуміти, що заявити про наміри ще не означатиме, що вже завтра почнеться реальний процес зменшення кількості генералів. Реальних змін доведеться почекати ще 2-3 роки, не менше.

Володимир Поліщук, екс-речник МВС