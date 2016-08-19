Справа "Торнадо": один з бійців зізнався у викраданні і тортурах

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прокурор у справі «торнадівців» Руслан Кравченко.

“Обвинувачений Шевченко визнав свою провину у залі судового засідання по статтях 127, 146 та 365 Кримінального кодексу України, а саме: зізнався у катуванні людей, у перевищенні службових повноважень та у незаконному позбавленні свободи. Крім того, він дав покази під час судового засідання”, - сказав прокурор.

Водночас, додав він, за ст. 255 - створення злочинної організації - Шевченко свою вину не визнає.

Крім того, за словами Кравченка, після визнання своєї вини Шевченко попросив суд змінити йому запобіжний захід на більш м'який. Суд пішов назустріч цьому клопотанню і обрав йому як запобіжний захід домашній арешт, сказав прокурор.

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У свою чергу прес-секретар Оболонського районного суду Києва Інна Свинаренко додала, що цьому обвинуваченому виділено охорону.

За її словами, після цього сьогоднішнє судове засідання завершилось, оскільки одна з потерпілих, яка проживає за межами Києва, не змогла приїхати на засідання суду.

Наступне засідання у справі “торнадівців” має розпочатися об 11.30 30 серпня, сказала прес-секретар.

Як повідомлялося, 17 червня 2015 року суд заарештував ряд бійців роти "Торнадо" ГУ МВС України в Луганській області за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

Сьогодні, 19 серпня, на засідання Оболонського районного суду Києва було доставлено 9 із 12 обвинувачуваних бійців "Торнадо".