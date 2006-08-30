Мажоритарні акціонери КСЗ називають винних у захопленні підприємства

Мажоритарні акціонери ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (м.Кременчук, Полтавська обл.) заявляють, що так зване захоплення підприємства і безпорядки 25 серпня організували представники групи компаній, афільованих з АКБ «Форум».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Наглядової ради ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» Валерій НОВИЦЬКИЙ, який представляє інтереси мажоритарних акціонерів підприємства.

«Це була свідомо спровокована акція… Провокація», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.

За його словами, спробу захоплення адміністративної будівлі зроблено з провокаційною метою - кинути тінь на представників новообраного керівництва Кременчуцького сталеливарного заводу.

На його думку, причиною, що спонукала міноритарних акціонерів до провокаційної хуліганської витівки, якій обов`язково буде дано справедливу оцінку правоохоронними органами, стала зміна керівництва КСЗ, проведена на користь акціонерів, які володіють більш як 60% акцій даного підприємства.

«З огляду корпоративної логіки і чинного законодавства, це - абсолютно нормальний, логічний і легітимний хід. На жаль, реакція представників АКБ «Форум» на зміну складу керівництва КСЗ надміру емоційна, і що найнеприємніше - незаконна і деструктивна», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня увечері група невідомих вчинила спробу захопити адміністративний корпус Кременчуцького сталеливарного заводу. Працівники підприємства викликали міліцію і нападників було затримано.

Цього ж дня на підприємстві було змінено керівництво - кабінет директора замість Олександра ХОЛОШИНА зайняв Дмитро ЧЕРНЕНКО.