Президент помилував 104 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про помилування 104 засуджених.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, серед помилуваних – 22 жінки і 82 чоловіки. Із них – 52 особи молодого і 10 осіб похилого віку, 6 інвалідів, 3 учасники війни, 1 потерпілий від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 12 багатодітних.

Загалом, за даними Служби з питань помилування, з початку року Президент підписав 8 указів про помилування 679 осіб. При цьому 403 засудженим було скорочено основну міру покарання, 276 звільнили від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.