Президент помилував 104 засуджених
19:32, 26 вересня 2008Суспільство
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З початку року підписано 8 указів про помилування
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про помилування 104 засуджених.
Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, серед помилуваних – 22 жінки і 82 чоловіки. Із них – 52 особи молодого і 10 осіб похилого віку, 6 інвалідів, 3 учасники війни, 1 потерпілий від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 12 багатодітних.
Загалом, за даними Служби з питань помилування, з початку року Президент підписав 8 указів про помилування 679 осіб. При цьому 403 засудженим було скорочено основну міру покарання, 276 звільнили від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.
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