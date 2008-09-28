У Полтаві спалили 9 тисяч піґулок екстазі

У Полтаві у присутності спеціальної комісії, ЗМІ, керівників Служби безпеки України в Полтавській області знищено шляхом спалювання понад 9 тис. піґулок екстазі.

Як передає кореспондент УНІАН, партія пілюль була вилучена з незаконного обігу у зловмисника, громадянина України, при спробі збуту в жовтні 2006 року. Правопорушника затримали в результаті проведення загальної операції СБУ і правоохоронних органів іноземних держав по перекриттю контрабандного каналу надходження з країн Західної Європи на територію України психотропної речовини.

Прибуток наркоділка у разі продажу такої кількості наркотичної речовини міг би скласти понад 700 тисяч гривень.

За матеріалами кримінальної справи, яку розслідувало УСБУ в Полтавській області, судом Жовтневого району Полтави ухвалено вирок щодо зловмисника. Його визнано винним в здійсненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).

Екстазі, як відомо, включено до списку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обіг яких заборонений.