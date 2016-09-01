Стала відома дата розгляду апеляції Умерова на утримання в психлікарні

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила дочка Умерова Айше. "Через місяць після подачі апеляції, 13 вересня у Верховному суді Криму будуть розглядатися дві апеляційні скарги захисту: "про поміщення Ільмі Умерова в психіатричний стаціонар" та "на дії слідчого СО УФСБ", - написала вона.

Читайте такожСША закликали Росію негайно звільнити Умерова

"Навіть звучить маразматично - людина вже 2 тижні незаконно утримається в психіатричній лікарні... а до 13 числа - т. зв. "експертиза" взагалі вже закінчиться, а вони тільки будуть розглядати апеляцію", - обурилась вона.

30 серпня адвокат Марк Фейгін повідомив, що ФСБ планує тримати Умерова у психлікарні до 7 вересня.

Раніше родичі Умерова заявляли, що створені в психіатричній лікарні умови - відсутність регулярного харчування, незадовільний санітарний стан, відсутність кваліфікованої медичної допомоги - становлять пряму загрозу життю Ільмі Умерова, і є тортурами і нелюдським ставленням.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня ФСБ в окупованому Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст. 280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.