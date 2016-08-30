ФСБ має намір утримувати Умерова в психлікарні до 7 вересня - адвокат

Про це повідомив в "Твіттері" адвокат Марк Фейгін. "ФСБ має намір утримувати Умерова в психлікарні до 7 вересня, ще 8 днів. Так вони показують свою "незворушність" під міжнародним тиском", - заявив Фейгін.

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Також він звернувся до всіх із закликом вийти в суботу, 3 вересня 2016 року, на акцію протесту й солідарності з Ільмі Умеровим.

Як повідомляв УНІАН, російська ФСБ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу" порушено кримінальну справу. "У березні 2016 року громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі інтернет", - заявила Поклонська.

11 серпня так званий "суд" у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова до психіатричного стаціонару для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання стан здоров'я Умерова погіршився, його було госпіталізовано каретою швидкої медичної допомоги.

18 серпня співробітники ФСБ РФ вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.

Президент Петро Порошенко назвав примусове утримання Умерова в психіатричній клініці поверненням у сталінські часи.

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