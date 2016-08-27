Клімкін порушить питання про Умерова перед ОБСЄ - Беца

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час акції на підтримку Умерова сказала речниця МЗС Мар'яна Беца.

Вона зауважила, що на місці кримських татар, і зокрема Умерова, може опинитися кожен. “Те, що зараз відбувається в Криму — це страшно. Це кричущі порушення прав людини. Там відсутня свобода ЗМІ, свобода слова, свобода думки”, - наголосила речниця.

Беца додала, що у Криму відбуваються вбивства, тортури та залякування, а також зникнення кримських татар.

Читайте такожУ Раді просять міжнародне співтовариство вимагати від Росії звільнення Умерова

Вона запевнила, що МЗС робить усе можливе для того, щоб повернути Крим і припинити репресії проти кримських татар.

Беца повідомила, що міністр закордонних справ Павло Клімкін “порушить питання щодо Ільмі Умерова наступного тижня на великому заході”. “В рамках ОБСЄ відбудеться неформальний захід 57 країн-учасниць ОБСЄ. І ім'я Ільмі Умерова буде лунати першим”, - повідомила представниця МЗС.

Речниця наголосила, що вони і далі розповідатимуть про всіх політв'язнів, які є у Росії та окупованому Криму. “Ми закликаємо Росію негайно припинити будь-які репресії проти кримських татар, етнічних українців в окупованому Криму. Ми закликаємо Росію припинити вбивство Ільмі Умерова. Ми закликаємо Росію надати належну медичну допомогу Ільмі Умерову. Ми закликаємо Росію залишити Україну, залишити Крим. Крим — це Україна. Ми будемо боротися до останнього, тому що правда на нашому боці”, - наголосила Беца.

Читайте такожHuman Rights Watch закликає Росію негайно звільнити Ільмі Умерова

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу». «У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет», - заявила Поклонська.

11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доправити Умерова у психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і «швидка» забрала його в лікарню. 16 серпня працівники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні у психдиспансер для проведення психіатричної експертизи. 19 серпня донька Умерова повідомила, що до батька в психіатричну лікарню допустили родичів і адвокатів.