НАЗК каже, що у порожній сторінці при авторизації для е-декларування винен браузер Google Chrome

Як повідомляють у НАЗК, ускладнення з поданням електронних декларацій пов’язані з роботою браузера.

«Проблеми щодо початку декларування на порталі е-декларацій пов’язані з браузером, який відображає лише Інтернет-браузер Google Chrome, і це не свідчить про непрацездатність порталу. Для усунення даної помилки достатньо виконати рекомендації розробника Google Chromе про відновлення налаштувань за посиланням», - зазначили в агентстві.

У НАЗК пояснили, що порожня сторінка виникала під час звернення системи для перевірки підпису до акредитованих центрів сертифікації ключів та отримання від них відповідей за більш тривалий час, ніж це передбачено системою.

«Шляхом додаткових налаштувань забезпечено повне функціонування системи. Також наразі триває налаштування системи пошуку вже внесениx до реєстру декларацій, яка має запрацювати протягом 2-3 годин», - додали в агентстві.

Крім того, у НАЗК інформують про велику кількість звернень відповідно до процедури заповнення та внесення декларацій до реєстру. Зокрема, питання стосуються як безпосередньо заповнення декларації, так і певниx суб’єктивниx обставин декларантів, як то внесення до декларацій майна родичів чи відкриття валютного рахунку у банку-нерезидента.

Читайте такожУ НАЗК не помітили проблем в роботі системи е-декларування та констатували успішний запуск

«Агентство надає роз’яснення всім, хто потребує. Наразі НАЗК не має належного технічного і ресурсного забезпечення та багатоканального call-центру, проте співробітники департаменту фінансового контролю здійснюють оперативну консультацію в повній мірі. Додатково відповідні роз’яснення розміщені для загального ознайомлення на сайті», - зазначили в агентстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після авторизації в системі е-декларування відображається порожня сторінка, тому подати декларацію через неї поки нібито не можливо.

Нагадаємо, систему запустили відповідно до закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня.

З 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні будуть подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент та прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісій та Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ й їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.

Запровадження електронного декларування є однією з умов надання Україні безвізового режиму з ЄС та кредитів МВФ.

Представництво Європейського Союзу заявило, що успіх системи е-декларування статків чиновників оцінюватимуть не за формальним запуском, а за ефективним та безперебійним її функціонуванням, яке передбачає, зокрема, кримінальну відповідальність за подання неправдивих декларацій.