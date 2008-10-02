Тимошенко: є всі шанси поборотися за справедливу ціну на газ

На тлі падіння цін на нафту, в України на переговорах з Росією є всі шанси боротися за «справедливу» ціну на газ. Про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сказала в ефірі «5 каналу».

«Ціна на природний газ прив`язана до ціни на нафту. І тому у мене завтра на переговорах по природному газу є всі шанси поборотися за справедливу ціну на газ для України», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО не стала робити прогнози щодо ціни на газ, щоб не нашкодити ходу переговорів, але підкреслила, що є всі підстави, що ціна буде достатньо поміркованою, саме внаслідок падіння цін на нафту.

При цьому вона відзначила, що Україна і РФ переговори вестимуть на рівних.

Як повідомляв УНІАН, на 2 жовтня запланований робочий візит прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО в Російську Федерацію. В ході візиту планується проведення зустрічі глав урядів України і Російської Федерації, а також переговори урядових делегацій щодо підготовки до підписання довгострокової угоди про постачання природного газу.

Ціна постачання газу до України в 2008 році виросла до 179,5 дол. за тис. куб. м, в порівнянні з 130 дол. за тис. куб. м в 2007 році і 95 дол. за тис. куб. м в 2006 році. При цьому ставка транзиту була збільшена в 2008 році з 1,6 до 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.