10 умов УНП щодо "коаліції трьох"

Українська народна партія вважає можливим формування нової парламентської коаліції у складі фракцій "Наша Україна - Народна Самооборона", Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина. Про це йдеться в рішенні Правління УНП «Про позицію депутатської групи УНП у Верховній Раді України щодо формування нової коаліції", повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Умовою входження народних депутатів України від УНП до складу нової парламентської коаліції» названо «скасування усіх законів, прийнятих спільно БЮТ та Партією регіонів з 2 вересня 2008 р., що порушують норми Конституції України».

Окрім цього, у рішенні Правління УНП названо ще десять позицій, значна частина з яких перераховує “невиконані пункти Коаліційної угоди між НУ-НС та БЮТ щодо геополітичних орієнтирів України та зміцнення її оброноздатності, акцентує увагу на питаннях встановлення ринкової вартості за перебування ЧФ РФ на території України, а також змін у виборчій системі на користь відкритих виборчих списків та боротьби з корупцією шляхом обов’язкового декларування найвищими державними службовцями не тільки доходів, але й видатків”.

Копію ухвали передано голові фракції "НУ-НС" у Верховній Раді України В’ячеславу КИРИЛЕНКУ.