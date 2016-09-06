До харківського госпіталю доставили 16 осіб із зони АТО

13:02, 06 вересня 2016
Суспільство
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У Військово-медичний клінічний центр Харкова із зони АТО привезли 16 осіб.

Военный госпиталь в Запорожье / Фото: УНИАН

Про це повідомляється у вівторок, 6 вересня, на сторінці волонтерської організації "Сестра милосердя АТО" у Facebook.

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За даними волонтерів, у зв'язку з цим госпіталь потребує допомоги.

Нагадаємо, з початку проведення АТО фахівці Військово-медичного клінічного центру Північного регіону надали медичну допомогу близько 16100 військовослужбовцям ЗСУ та інших військових формувань.


 

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