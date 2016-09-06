До харківського госпіталю доставили 16 осіб із зони АТО
13:02, 06 вересня 2016Суспільство
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У Військово-медичний клінічний центр Харкова із зони АТО привезли 16 осіб.
Харківський госпталь потребує допомоги з-за надходження поранених / Фото: УНІАН
Про це повідомляється у вівторок, 6 вересня, на сторінці волонтерської організації "Сестра милосердя АТО" у Facebook.
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За даними волонтерів, у зв'язку з цим госпіталь потребує допомоги.
Нагадаємо, з початку проведення АТО фахівці Військово-медичного клінічного центру Північного регіону надали медичну допомогу близько 16100 військовослужбовцям ЗСУ та інших військових формувань.
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