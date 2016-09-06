До харківського госпіталю доставили 16 осіб із зони АТО

Про це повідомляється у вівторок, 6 вересня, на сторінці волонтерської організації "Сестра милосердя АТО" у Facebook.

Читайте такожЗа тиждень до лікарні Мечникова доставили 7 військових із зони АТО (фото)

За даними волонтерів, у зв'язку з цим госпіталь потребує допомоги.

Нагадаємо, з початку проведення АТО фахівці Військово-медичного клінічного центру Північного регіону надали медичну допомогу близько 16100 військовослужбовцям ЗСУ та інших військових формувань.



