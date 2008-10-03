Третина українців занадто собі лестить? (опитування)

50,7% українців вважають себе представниками середнього класу, справжня чисельність якого на сьогодні коливається від 17,6% до 2,6%.

Такі дані опубліковано в журналі Центру Разумкова «Національна безпека і оборона» № 7-2008, презентація якого відбулася учора, 2 жовтня.

Чергову аналітичну доповідь Центру присвячено вивченню уявлень українських громадян про середній клас, визначенню його кількісних і якісних ознак. Особливу увагу в дослідженні приділено громадській активності середнього класу як одній з найважливіших його суспільних функцій.

На запитання «Якщо українське суспільство умовно поділити на три соціальні класи, то до якого класу Ви себе віднесли б?» 50,7% громадян України відповіли, що відносять себе до середнього класу, 1,7% вважають себе представниками вищого класу, 31% – нижчого, а 16,6% було важко відповісти на таке запитання.

Однак, за додатковими психологічними та майновими ознаками дослідники визначили, що представниками середнього класу на сьогодні можна вважати лише 17,6% жителів України.

Якщо ж вважати середній клас не лише економічною категорією, а й основним рушієм демократичних перетворень в країні, що передбачає його залучення до громадської діяльності, тоді до середнього класу в Україні можна зарахувати лише 2,6% громадян, ідеться в аналітичній доповіді Центру Разумкова.

На запитання: “Чи можете Ви сказати, що залучені до активної громадської діяльності?” ствердно відповіли 11,6% респондентів, відповідь “ні” дали 76,2% опитаних, ще 12,2% було важко відповісти.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 червня 2008 року. Було опитано 2014 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Результати дослідження розміщено на інтернет-сторінці Центру Разумкова.