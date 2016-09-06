Стало відомо, коли почнуть судити командувача ЧФ Росії Вітка, що забезпечив окупацію Криму

Як повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, Головна військова прокуратура здійснює підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно Вітка за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Судове засідання у вказаному кримінальному провадженні щодо Вітка як обвинуваченого призначено на 26 вересня о 12:00 у Дніпровському райсуді Києва за адресою: вул. Кошиця, 5, зал судових засідань №7.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Головна військова прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно Вітка.

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Він обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України); ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (підбурювання до державної зради); ч. 3 ст. 27, ст. 113 (організація диверсій); ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 437 (підготовка, планування та ведення агресивної війни) КК України.

Вітко з 20 лютого по 21 березня 2014 року як командувач ЧФ РФ організував та забезпечив вчинення підлеглими йому військовослужбовцями флоту окупації Криму та пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення. Також він спланував, підготував та взяв безпосередню участь у веденні агресивної війни проти України, що призвело до порушення територіальної цілісності країни та заподіяння збитків у вигляді втрати всіх об’єктів державної власності загальною вартістю понад 1 трлн грн. Крім того, командувач ЧФ РФ особисто підбурював українських офіцерів до вчинення державної зради.

В квітні Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Вітка, а в травні - на його заочне засудження.