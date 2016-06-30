ГПУ направила до суду обвинувальний акт відносно командувача ЧФ РФ Вітка
Головною військовою прокуратурою завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командуючого Чорноморським Флотом Російської Федерації Олександра Вітка.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
«30.06.2016 обвинувальний акт стосовно О. Вітка скеровано до суду для розгляду по суті за процедурою спеціального судового провадження», - йдеться у повідомленні.
Вітко обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України); ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (підбурювання до державної зради); ч. 3 ст. 27, ст. 113 (організація диверсій); ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 437 (підготовка, планування та ведення агресивної війни) КК України.
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В ГПУ нагадали, що Вітко з 20 лютого по 21 березня 2014 року, будучи командуючим ЧФ РФ, в Криму організував та забезпечив вчинення підлеглими йому військовослужбовцями ЧФ РФ окупації території півострова та пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення. Також він спланував, підготував та прийняв безпосередню участь у веденні агресивної війни проти України, що призвело до порушення територіальної цілісності країни та заподіяння збитків у вигляді втрати всіх об’єктів державної власності загальною вартістю понад 1 трлн грн. Крім того, зазначили в ГПУ, командувач ЧФ РФ особисто підбурював українських офіцерів до вчинення державної зради.
Нагадаємо, 30 травня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне засудження Вітка.