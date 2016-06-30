ГПУ направила до суду обвинувальний акт відносно командувача ЧФ РФ Вітка

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«30.06.2016 обвинувальний акт стосовно О. Вітка скеровано до суду для розгляду по суті за процедурою спеціального судового провадження», - йдеться у повідомленні.

Вітко обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України); ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 (підбурювання до державної зради); ч. 3 ст. 27, ст. 113 (організація диверсій); ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 437 (підготовка, планування та ведення агресивної війни) КК України.

Читайте такожКомандування Чорноморського флоту РФ заперечує отримання підозри від прокуратури України

В ГПУ нагадали, що Вітко з 20 лютого по 21 березня 2014 року, будучи командуючим ЧФ РФ, в Криму організував та забезпечив вчинення підлеглими йому військовослужбовцями ЧФ РФ окупації території півострова та пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення. Також він спланував, підготував та прийняв безпосередню участь у веденні агресивної війни проти України, що призвело до порушення територіальної цілісності країни та заподіяння збитків у вигляді втрати всіх об’єктів державної власності загальною вартістю понад 1 трлн грн. Крім того, зазначили в ГПУ, командувач ЧФ РФ особисто підбурював українських офіцерів до вчинення державної зради.

Нагадаємо, 30 травня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Печерський районний суд Києва дав дозвіл на заочне засудження Вітка.