На Луганщині суд почав розгляд по суті справи про вбивство мера Старобільська

Як повідомляє Головне управління поліції в Луганській області, на лаві підсудних - двоє 22-річних жителів Марківського району Луганської області.

Згідно з повідомленням, за даними слідчих, під час обшуку у одного з фігурантів справи було вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї, велику кількість патронів, гроші, отримані за замовне вбивство, і автомобіль, на якому вбивці пересувалися в день скоєння злочину.

Обвинувачені, не маючи постійного заробітку, але вже маючи певний кримінальний досвід, погодилися на вбивство за суму близько 10 тисяч доларів.

"Замовник розробив план вбивства, тому що добре знав жертву і її спосіб життя. Забезпечив виконавців зброєю і патронами. Втілюючи в життя план замовника, обвинувачені почали стежити за Живагою: відстежували шляхи пересування, час перебування на роботі, зустрічі, зв'язки. В сусідньому районі недорого купили старенькі «Жигулі», на яких і приїхали до місця скоєння злочину", - повідомляє поліція.

Зазначається, що майже 4 години зловмисники у дворі міської ради чекали на мера, а коли Живага після робочого дня вийшов у двір, щоб сісти в автомобіль і поїхати у своїх справах, один з них підійшов ззаду й тричі вистрілив йому в потилицю.

Проаналізувавши життєвий шлях і професійну діяльність Живаги за останні роки, слідчі схилилися до версії вбивства, пов'язаної з професійною діяльністю загиблого.

Як з'ясувалося під час розслідування справи, це не перше вбивство для затриманих. Так, встановлено і доведено, що за два роки до вбивства Живаги ними була здійснена спроба вбивства на замовлення багатої подружньої пари у Марківському районі.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Старобільська Луганської області Живага помер 22 лютого в автомобілі швидкої допомоги від отриманих вогнепальних поранень в голову і шию. Його ввечері під час обходу території виявив сторож. Живага без свідомості лежав на землі у внутрішньому дворі Старобільського міськвиконкому.

26 лютого за підозрою у скоєнні цього вбивства був затриманий раніше судимий 22-річний житель Марківського району. За словами затриманого, вбивство він скоїв із корисливих мотивів. 18 квітня було затримано другого підозрюваного у вбивстві Живаги.

Під час досудового слідства встановлено, що один із учасників групи у вересні 2014 року вистрілив з гранатомета РПГ-22 у будинок голови однієї з районних адміністрацій області, в результаті чого сам голова не постраждав, а його дружина була госпіталізована.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура Луганської області 29 червня направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням учасників організованої злочинної групи у вбивстві Живаги.