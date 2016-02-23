Смерть мера Старобільська: поліція розслідує умисне вбивство
08:54, 23 лютого 2016Суспільство
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На Луганщині застрелили мера Старобільська Володимира Живага.
Живага помер у кареті швидкої / rbc.ua
Сторож знайшов його на подвір'ї мерії, передає ТСН.
У Національній поліції підтвердили, що смерть міського голови Старобільська кваліфікують як умисне убивство. До лікарні мера не довезли – він помер в кареті "швидкої". Правоохоронці взялися за розслідування.
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Нагадаємо, вночі прес-секретар ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook написала, що в кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень в ділянці голови помер мер міста Старобільська Володимир Живага.
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