Смерть мера Старобільська: поліція розслідує умисне вбивство

Сторож знайшов його на подвір'ї мерії, передає ТСН.

У Національній поліції підтвердили, що смерть міського голови Старобільська кваліфікують як умисне убивство. До лікарні мера не довезли – він помер в кареті "швидкої". Правоохоронці взялися за розслідування.

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Нагадаємо, вночі прес-секретар ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook написала, що в кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень в ділянці голови помер мер міста Старобільська Володимир Живага.