Смерть мера Старобільська: поліція розслідує умисне вбивство

08:54, 23 лютого 2016
Суспільство
16599 0

На Луганщині застрелили мера Старобільська Володимира Живага.

rbc.ua

Сторож  знайшов його  на подвір'ї мерії, передає ТСН.

У Національній поліції підтвердили, що смерть міського голови Старобільська кваліфікують як умисне убивство. До лікарні мера не довезли – він помер в кареті "швидкої". Правоохоронці взялися за розслідування.

Читайте такожПомер відомий український письменник і громадський діяч Роман Лубківський

Нагадаємо, вночі прес-секретар ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook написала, що в кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень в ділянці голови помер мер міста Старобільська Володимир Живага.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter