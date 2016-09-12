В МЗС розповіли, що робити українцям у Македонії в разі нового землетрусу

Як повідомили у прес-службі МЗС України, зовнішньополітичне відомство рекомендує українцям, які перебувають на території Македонії або планують поїздки до цієї країни найближчим часом, дотримуватися наступних порад у разі повторних підземних поштовхів.

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Якщо під час поштовхів громадяни перебувають у будівлі, її необхідно якомога швидше залишити, не користуючись ліфтами.

Також слід триматися на безпечній відстані від висотних будівель, не перебувати під лініями електропередач, деревами, комунікаціями, мостами та шляхопроводами.

МЗС радить постійно зберігати при собі документи та кошти, мати напоготові найнеобхідніші речі (теплий одяг, ліки, продукти харчування, засоби гігієни тощо), щоб швидко залишити приміщення. Також слід неухильно дотримуватися вказівок місцевих органів влади, керівників рятувальних служб, працівників рятувальних загонів щодо заходів безпеки в районі стихійного лиха.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України рекомендують невідкладно звернутися до Посольства України в Македонії (тел.: +38971882860, ел.пошта: emb_mk@mfa.gov.ua) або на цілодобову "гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 16 57.