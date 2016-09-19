В Одесі поліція обмежилася доганою інспектору, що насильно випхнув жінку з відділку (відео)

Поліція зазначає, що "в ході моніторингу мережі Інтернет на сайті youtube.сom був виявлений відеозапис під назвою «Полицейский бьет девушку», який був зроблений у приміщенні адміністративної будівлі Приморського відділу поліції".

Проведеною перевіркою було встановлено, що 2 серпня 2016 року у Приморській відділ поліції працівниками патрульної служби за вчинення хуліганських дій стосовно громадянина були доставлені співмешканці, які, за твердженням поліції, перебували у нетверезому стані.

"Під час перебування у відділі поліції сімейна пара вела себе неадекватно, висловлювалася на адресу працівників поліції брутальною лайкою. На зауваження працівників поліції щодо припинення протиправних дій жінка продовжувала ображати честь та гідність правоохоронців. Внаслідок її висловлювань старший інспектор Приморського відділу поліції в м. Одесі виштовхнув жінку з приміщення адміністративної будівлі Приморського ВП", - заявляють у поліції.

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За грубе порушення вимог Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, закону «Про Національну поліцію», присяги поліцейського, що виразилося у грубому ставленні до громадянки, вказаному працівнику оголосили догану.

Зазначимо, що на вказаному відео, опублікованому наступного дня - 3 серпня, затриманий чоловік вимагає відвести його до туалету, але поліцейський відмовляється, в тому числі в агресивній формі. Після того, як затриманого відводять з поля зору камери, співробітник поліції без зайвих розмов нападає на його супутницю та насильно виштовхує її межі відділку.

Жодних образ чи агресивного ставлення до поліцейських на відео не зафіксовано. Суть причини затримання чоловіка залишається невідомою.