У Києві ліквідували наркобанду, до складу якої входили поліцейські - Деканоідзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомила начальник Нацполіції України Хатія Деканоідзе.

“Вчора вночі було затримано організовану злочинну групу, яка дуже давно та довго працювала над реалізацією наркотичних засобів”, - сказала вона.

За її словами, під час 57 проведених обшуків в Києві, Кривому Розі, Дніпрі та Кропивницькому було виявлено місця виготовлення, зберігання наркотиків, а також 14 одиниць зброї, серед якої 7 гранат, близько 1,5 тисяч боєприпасів.

Також вилучено 1 кілограм амфетаміну, 3 кілограми метадону, 1 кілограм гашишу та 7 тисяч таблеток екстазі.

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Як зауважила Деканоідзе, викриті члени угруповання багато років працювали із працівниками Шевченківського райуправління поліції Києва.

За її словами, у спецоперації був задіяний нещодавно створений спецпідрозділ КОРД (Корпус оперативно-раптової дії), а також співробітники прокуратури і внутрішньої безпеки Нацполіції.

Також Деканоідзе повідомила, що місячний дохід наркоділків складав близько 4 мільйона гривень.