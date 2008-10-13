Арештовано ректора інституту ядерної енергетики

В Севастополі працівники Управління боротьби з організованою злочинністю та міської прокуратури затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах ректора Севастопольського інституту ядерної енергетики та промисловості (1954 року народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, затримання відбулося в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної прокуратурою Севастополя за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розкрадання коштів в особливо великих розмірах).

Встановлено, що в 2007 році з державного бюджету на капітальний ремонт інституту було виділено кошти, з яких понад 3 млн. грн. було використано не за призначенням. Наразі перевіряється причетність до цієї операції трьох київських комерційних фірм, які виступили субпідрядниками ремонтних робіт. Не виключено, що бюджетні кошти через конвертаційний центр було переведено у готівку та вкрадено, зазначили в ГУБОЗі.

Ректора згаданого інституту затримано в порядку статті 115 КПК України на три доби до обрання судом міри запобіжного заходу.