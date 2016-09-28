Слідство точно встановило маршрут перевезення "Бука" з РФ до України (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, глава слідчої групи Вільберто Пауліссен сказав: "Ми прийшли до висновку, що МН17 був збитий ракетою 9М38, запущеної з "Бука", яка була завезена з Російської Федерації і яка була повернена в Російську Федерацію".

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За його словами, слідство достеменно встановило маршрут перевезення "Бука". "Слідство прийшло до висновку, що територія була підконтрольна бойовиками", - підкреслив він. За словами Пауліссена, ракета була запущена в радіусі 6 км від села Сніжне Донецької області.

За словами слідчих, "Бук" перетнув кордон Росії з Україною в групі сепаратистів, пише Медуза. ЗРК везли на білій вантажівці Volvo, що зафіксовано на кількох фотографіях.

Зокрема, конвой бачили в Донецьку і на трасах неподалік від міста. Після цього конвой доїхав до Сніжного, що також зафіксовано на фотографіях, де його зняли з Volvo.

Слідчі також завдяки свідченням очевидців встановили місце, де стався запуск ракети.

Крім того, як зазначається, на кількох фотографіях зафіксовані наслідки запуску.

Після запуску ракети "Бук" знову поставили на Volvo — і він поїхав в район Красного Луча, Дебальцевого та Луганська.

Згідно з повідомленням, після того, як "Бук" було помічено в Луганську, він відправився назад у Росію й успішно перетнув кордон, що також підтверджується перехваченными телефонними розмовами.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом, причиною загибелі 298 осіб визнана ракета серії 9М38, що випущена з ЗРК "Бук" поблизу селища Первомайський - з території, яка в липні 2014 року контролювалася проросійськими бойовиками.