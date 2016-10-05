Суд Амстердама 14 грудня винесе рішення щодо повернення Україні "скіфського золота"

Про це повідомила заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар у Facebook.

"Окружний суд Амстердама обіцяє рішення 14 грудня", - заявила Джеппар.

Вона нагадала, що сьогодні в Амстердамі триває судове засідання.

Заступник міністра інформполітики повідомила, що було заслухано "захист кримських музеїв, які хочуть повернути експонати державного музейного фонду України на окупований півострів".

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За словами Джеппар, російська сторона захисту будує свою позицію на тому, що до процесу залучена Держава Україна, яка "може змінювати закони (натяк, що ми можемо виправдати будь що новими актами)". Також вона вказала, що російська сторона наполягає, що справа стосується культурних цінностей, а не факту анексії.

Як повідомляв УНІАН, предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» та Бахчисарайським історико-культурним заповідником для експонування в Музеї Алларда Пірсона в період з 6 лютого до 28 травня 2014 року в рамках виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

Конфлікт навколо експонатів кримських музеїв виник через окупацію Криму Росією. Саме в той час експонати перебували на виставці в Амстердамі. Після завершення виставки нідерландська сторона, попри надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення кримських експонатів Національному музею історії України, мотивуючи відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв.

За українськими законами, усі надані експонати є частиною Музейного фонду України і можуть передаватися на тимчасове зберігання лише на підставі укладених контрактів.

Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції Музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.