Суд арештував затриманого на Прикарпатті за хабар посадовця місцевого Фонду держмайна

Як повідомляє Радіо Свобода, під час судового засідання затриманому стало зле, йому викликали швидку допомогу. Захисники просили оголосити перерву через стан здоров’я Жовніра.

Зіновія Жовніра затримали 4 жовтня в одному з міських парків під час отримання частини хабара – 20 тисяч доларів.

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Посадовця звинувачують у тому, що він створив корупційну схему з вимагання хабара і зменшення вартості єдиного майнового комплексу «Коломийська паперова фабрика» з 13 до 5 мільйонів гривень, за що вимагав винагороду у розмірі 150 тисяч доларів.

Стаття, за якою відкрили кримінальне провадження (вимагання хабара посадовою особою), передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

У Фонді держмайна заявили про початок внутрішнього розслідування щодо затримання керівника регіонального відділення Фонду державного майна.