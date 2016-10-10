Відкрита акредитація преси на VI Національний експертний форум

Відкрито акредитацію преси на VI Національний експертний форум «Головні питання року». Заявки на акредитацію приймаються на e-mail info@gorshenin.ua і за тел.: 044 230 4962. Підтвердження акредитації необхідне для участі в форумі.

Форум пройде 12 жовтня в Києві, в бізнес-центрі «Парус». Реєстрація учасників і гостей форуму стартує о 09:00.

У рамках форуму відбудуться дискусії в панелях «Децентралізація та цілісність держави», «Складові енергетичної безпеки», «Україна в Європі та світі». Серед учасників форуму: міністр закордонних справ України Павло Клімкін, віце-президент Європейського парламенту зі східної політики та "Східного партнерства" Ришард Чарнецьки, співголова групи стратегічних радників при Кабміні Іван Міклош, голови адміністрацій Львівської і Луганської областей Олег Синютка і Юрій Гарбуз, генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тимченко, керівник енергетичної секції групи підтримки України в Європейській комісії Торстен Воллер, посол Республіки Франція в Україні Ізабель Дюмон, посол Латвійської республіки в Україні Юріс Пойканс, старший науковий співробітник Центру європейських політичних досліджень (CEPS, Брюссель) Майкл Емерсон та інші.

Детальніше з програмою Форуму можна ознайомитися за посиланням.

Національний експертний форум - один із провідних українських дискусійних майданчиків, на якому українські та закордонні державні чиновники, політики, бізнесмени та експерти обговорюють головні питання порядку денного, презентують бачення вирішення актуальних проблем і дають свій прогноз розвитку суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні.