Суд у справі проти Плотницького допитає Надію Савченко 21 жовтня

Як повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, на наступне засідання, яке відбудеться 21 жовтня, заплановано допит потерпілих Надії Савченко, її сестри та матері.

«У судовому засіданні спочатку будуть допитані потерпілі, потім свідки сторони обвинувачення, після цього будуть досліджені письмові та речові докази», – повідомив державний обвинувач Євгеній Дудко.

За словами прокурора, у суді проти Плотницького свідчитимуть 17 свідків.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Подільський райсуд Києва дозволив проведення заочного розгляду справи проти ватажка «ЛНР» Плотницького.

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Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

17 червня 2014 року за злочинним наказом Плотницького бойовики очолюваного ним незаконного збройного формування «батальйон «Зоря» здійснили збройний напад на військовослужбовців 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України та захопили в полон старшого лейтенанта ЗСУ Надію Савченко. 23 червня Савченко незаконно була переправлена через державний кордон України на територію Російської Федерації.