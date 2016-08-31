Суд дозволив заочно судити ватажка "ЛНР" Плотницького

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалу суду про дозвіл на спеціальне судове провадження під час підготовчого судового засідання оголосила головуюча в засіданні суддя Олена Павленко.

За її словами, враховуючи, що Плотницький перебуває в зоні проведення АТО на території Луганської області та на даний час переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а зі встановлених даних вбачається, що він знає про розпочате кримінальне провадження і в засобах масової інформації заявляє, що не має наміру з'являтися до Києва на судове засідання, “колегія суддів вважає за необхідне розглядати кримінальне провадження стосовно обвинуваченого Плотницького в порядку спеціального судового провадження”.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокурора.

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Суддя зауважила, що у випадку, якщо підстави для спеціального судового провадження перестануть існувати, передбачається подальший судовий розгляд розпочати спочатку згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

У підготовчому судовому засіданні було оголошено перерву до 10.00 30 вересня.

Перед цим представник державного обвинувачення, прокурор столичної прокуратури Євген Дудко заявив про долучення до справи низки документів, оригіналів матеріалів кримінального провадження. Зокрема, це повідомлення про підозру Плотницькому з накладною про відправлення документа на його адресу; постанова слідчого про оголошення Плотницького у розшук та інформація про те, що він переховується в Луганську; ухвала суду, якою задоволено клопотання слідчого та схвалено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; ухвала суду про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Плотницького.

Крім того, це повістки із сайтів органів досудового розслідування та повістки, які направлялися до газети "Урядовий кур'єр", а також сам випуск цієї газети із повісткою про виклик Плотницького до суду; матеріали з інтернету, де Плотницький заявляє, що перебуває в Луганську і до Києва не збирається.

Як повідомляв УНІАН, Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

17 червня 2014 року за злочинним наказом Плотницького бойовики очолюваного ним незаконного збройного формування "батальйон "Зоря" здійснили збройний напад на військовослужбовців 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" Збройних сил України та захопили в полон старшого лейтенанта ЗСУ Надію Савченко. 23 червня Савченко незаконно була переправлена через державний кордон України на територію Російської Федерації.

Суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.